В штаб-квартире НАТО обсуждены достижения Азербайджана в рамках программы "Процесса планирования и оценки сил"

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В штаб-квартире НАТО в Брюсселе Азербайджан и НАТО обсудили проект оценочного документа "Процесс планирования и оценки сил программы НАТО "Партнерство ради мира" (PARP) за 2017 год.

Как сообщили Report в представительстве Азербайджана при НАТО, представители министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, транспорта, связи и высоких технологий и представители Государственной пограничной службы приняли участие на сегодняшнем заседании.

Азербайджанские официальные лица и представители стран Альянса, а также эксперты из международного персонала НАТО и международного военного персонала организации обменялись мнениями касательно достижений Азербайджана за оцениваемый период. Основными темами обсуждений стали реформы в сфере обороны и безопасности, проведение тренингов и пр.

На встрече был высоко оценен вклад Азербайджана в международные операции по поддержанию мира и достижений в сфере проведения реформ в области обороны и безопасности.