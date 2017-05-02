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    В штаб-квартире НАТО обсуждены достижения Азербайджана в рамках программы "Процесса планирования и оценки сил"

    На встрече высоко оценен вклад Азербайджана в международные операции по поддержанию мира

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В штаб-квартире НАТО в Брюсселе Азербайджан и НАТО обсудили проект оценочного документа "Процесс планирования и оценки сил программы НАТО "Партнерство ради мира" (PARP) за 2017 год. 

    Как сообщили Report в представительстве Азербайджана при НАТО, представители министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, транспорта, связи и высоких технологий и представители Государственной пограничной службы приняли участие на сегодняшнем  заседании.

    Азербайджанские официальные лица и представители стран Альянса, а также эксперты из международного персонала  НАТО и международного военного персонала организации обменялись мнениями касательно достижений Азербайджана за оцениваемый период. Основными темами обсуждений стали реформы в сфере обороны и безопасности, проведение тренингов и пр. 

    На встрече был высоко оценен вклад Азербайджана в международные операции по поддержанию мира и достижений в сфере проведения реформ в области обороны и безопасности.

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