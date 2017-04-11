В Брюсселе обсудили новый договор о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самедом Сеидовым находится с рабочим визитом в Брюсселе.

Как сообщает Report, первая встреча делегации состоялась с сопредседателем комитета парламентского сотрудничества ЕС - Азербайджан, членом Европарламента из Великобритании Саядом Керимом.

В ходе встречи обсудили ситуацию на Южном Кавказе, пути развития сотрудничества между парламентами ЕС и Азербайджана, обменялись мнениями о новом договоре о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.

Во встрече приняли участие сопредседатель комитета межпарламентского сотрудничества ЕС - Азербайджан Джаваншир Фейзиев, руководитель азербайджанской делегации в ПА Евронест Фуад Мурадов и главный консультант отдела международных отношений аппарата Милли Меджлиса Бабек Агаев.

Визит делегации Милли Меджлиса в Европарламент продолжается.

Отметим, что делегация Милли Меджлиса отбыла в Брюссель по приглашению Европарламента.