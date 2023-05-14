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В Брюсселе началась трехсторонняя встреча президента Азербайджана, президента Совета ЕС и премьер-министра Армении

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча президента Азербайджана, президента Совета ЕС и премьер-министра Армении В Брюсселе началась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Внешняя политика
14 мая 2023 г. 15:09
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча президента Азербайджана, президента Совета ЕС и премьер-министра Армении

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом передает командированный в Брюссель корреспондент Report.

Ранее сегодня утром прошла встреча президентов Ильхама Алиева и Шарля Мишеля, на которой стороны выразили удовлетворение возобновлением Брюссельского формата процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за усилия, прилагаемые в этом направлении.

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Версия на английском языке ФотоTrilateral meeting between Azerbaijani President, European Council President and Armenian Prime Minister begins in Brussels
Версия на азербайджанском языке ФотоBrüsseldə İlham Əliyev, Şarl Mişel və Nikol Paşinyan arasında görüş başlayıb

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