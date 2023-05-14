В Брюсселе началась трехсторонняя встреча президента Азербайджана, президента Совета ЕС и премьер-министра Армении

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом передает командированный в Брюссель корреспондент Report.

Ранее сегодня утром прошла встреча президентов Ильхама Алиева и Шарля Мишеля, на которой стороны выразили удовлетворение возобновлением Брюссельского формата процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за усилия, прилагаемые в этом направлении.