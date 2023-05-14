В Брюсселе началась двусторонняя встреча президента Азербайджана с президентом Совета ЕС

Началась двусторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Началась двусторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Об этом передает командированный в Брюссель сотрудник Report.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель приветствовал главу нашего государства Ильхама Алиева.

Затем было сделано совместное фото.

Напомним, что вчера по приглашению Шарля Мишеля начался рабочий визит президента Ильхама Алиева в Брюссель. Ожидается проведение трехсторонней встречи с участием президента Азербайджана, премьера Армении и главы Совета ЕС.