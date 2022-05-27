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В Бруклине пройдет акция по посадке деревьев по случаю Дня Независимости Азербайджана

В Бруклине пройдет акция по посадке деревьев по случаю Дня Независимости Азербайджана В Бруклинском административном районе Нью-Йорка пройдет акция по посадке деревьев по случаю 28 Мая - Дня Независимости Азербайджана.
Внешняя политика
27 мая 2022 г. 18:25
В Бруклине пройдет акция по посадке деревьев по случаю Дня Независимости Азербайджана

В Бруклинском административном районе Нью-Йорка пройдет акция по посадке деревьев по случаю 28 Мая - Дня Независимости Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, деревья будут посажены в парке Lew Feedler.

Акция пройдет по инициативе постоянного представительства Азербайджана при ООН и при поддержке Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк.

В мероприятии ожидается участие постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева, президента провинции Антонио Рейносо и членов азербайджанской общины.

В 2014 году между Бруклинским административным районом Нью-Йорка и Сабаильским районом Баку был подписан протокол о дружбе и сотрудничестве, и указанные районы получили статус районов-побратимов.

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Версия на английском языке ФотоTree-planting campaign on Azerbaijan Independence Day to be held in Brooklyn
Версия на азербайджанском языке ФотоBruklində Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçiriləcək

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