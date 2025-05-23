В британском журнале "Дипломат" опубликована статья посла Элина Сулейманова

В британском журнале "Дипломат" опубликована статья посла Азербайджана в Лондоне Элина Сулейманова, посвященная 107-й годовщине со дня обретения Азербайджаном независимости.

В британском журнале "Дипломат" опубликована статья посла Азербайджана в Лондоне Элина Сулейманова, посвященная 107-й годовщине со дня обретения Азербайджаном независимости.

Как сообщили Report в пресс-службе дипмиссии, констатируется, что Азербайджанская Демократическая Республика, первая парламентская республика на мусульманском Востоке, была основана на прогрессивных ценностях того времени - принципах суверенитета, светской власти и демократического управления, в стране женщинам было предоставлено право голоса раньше, чем во многих западных государствах.

Представлена информация о потере независимости Азербайджанской Демократической Республики в результате советской оккупации в 1920 году, а затем о пути развития Азербайджанской Республики за период после восстановления государственной независимости в 1991 году, перечислены вклады нашей страны в региональный и международный мир, безопасность, межкультурный диалог, многостороннее сотрудничество, энергетическую безопасность.

В материале отмечены достижения, полученные в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019-2023 годах, а также во время проведения COP29 в 2024 году. Представлена информация о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном после того, как Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими международно признанными территориями и территориальную целостность.

Подчеркивается, что Великобритания является стратегическим партнером и надежной дружественной страной, имеющей особое значение в дипломатических отношениях Азербайджана. Указывается, что прошлый год был знаменательным с точки зрения двусторонних отношений, в частности, упоминается визит президента Ильхама Алиева в Великобританию для участия в 4-м Саммите Европейского политического сообщества в июле, а также визит премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в Азербайджан в ноябре для участия в Саммите лидеров COP29. Подчеркивается, что этот визит вошел в историю как первый визит британского премьера в Азербайджан в период пребывания у власти.

В статье подчеркивается, что 30 апреля этого года в Лондоне состоялось седьмое заседание Межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания, и что Великобритания является страной, инвестировавшей в Азербайджан больше остальных - до настоящего времени 37 млрд долларов США. Отмечается, что ожидается продолжение этой положительной динамики в двусторонних отношениях и дальнейшее развитие взаимных визитов, политических и экономических связей в предстоящие месяцы.