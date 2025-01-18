О нас

В британском парламенте выдвинута инициатива в связи с Черным январем

В британском парламенте выдвинута инициатива в связи с Черным январем В парламент Великобритании вынесено предложение о раннем дне №644 (Early Day Motion), имеющее статус законодательного документа.
Внешняя политика
18 января 2025 г. 09:07
В британском парламенте выдвинута инициатива в связи с Черным январем

В парламент Великобритании вынесено предложение о раннем дне №644 (Early Day Motion), имеющее статус законодательного документа.

Как сообщает Report, инициативу, которая связана с 35-й годовщиной ввода советских войск в Баку 20 января 1990 года, выдвинул депутат Боб Блэкмен.

В документе подчеркивается, что военное вмешательство было осуществлено в ответ на народное движение за независимость Азербайджана, в результате чего погибло около 150 мирных жителей. Законодательная инициатива призывает членов британского парламента почтить память жертв того трагического дня.

Депутат Боб Блэкмен в тексте предложения подчеркнул значимость событий, отметив важность сохранения в памяти усилия азербайджанского народа в борьбе за свободу и независимость.

Отметим, что предложение о раннем дне является официальным законодательным документом, представляемым в парламенте Великобритании с целью привлечения внимания к определенным вопросам и начала обсуждений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Britaniya parlamentində Qara Yanvar ilə bağlı təşəbbüs irəli sürülüb

Экслюзивные новости

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi