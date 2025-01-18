В британском парламенте выдвинута инициатива в связи с Черным январем

В парламент Великобритании вынесено предложение о раннем дне №644 (Early Day Motion), имеющее статус законодательного документа.

В парламент Великобритании вынесено предложение о раннем дне №644 (Early Day Motion), имеющее статус законодательного документа.

Как сообщает Report , инициативу, которая связана с 35-й годовщиной ввода советских войск в Баку 20 января 1990 года, выдвинул депутат Боб Блэкмен.

В документе подчеркивается, что военное вмешательство было осуществлено в ответ на народное движение за независимость Азербайджана, в результате чего погибло около 150 мирных жителей. Законодательная инициатива призывает членов британского парламента почтить память жертв того трагического дня.

Депутат Боб Блэкмен в тексте предложения подчеркнул значимость событий, отметив важность сохранения в памяти усилия азербайджанского народа в борьбе за свободу и независимость.

Отметим, что предложение о раннем дне является официальным законодательным документом, представляемым в парламенте Великобритании с целью привлечения внимания к определенным вопросам и начала обсуждений.