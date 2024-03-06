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В британском парламенте рассказали о минной угрозе, с которой столкнулся Азербайджан

В британском парламенте рассказали о минной угрозе, с которой столкнулся Азербайджан В парламенте Великобритании состоялось мероприятие, направленное на повышение осведомленности о минной угрозе, с которой сталкивается Азербайджан.
Внешняя политика
6 марта 2024 г. 05:13
В британском парламенте рассказали о минной угрозе, с которой столкнулся Азербайджан

В парламенте Великобритании состоялось мероприятие, направленное на повышение осведомленности о минной угрозе, с которой сталкивается Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Соединенном Королевстве.

Мероприятие на тему "Деятельность по разминированию в Азербайджане и помощь жертвам мин" было организовано Группой британского парламента по борьбе с опасностями, вызванными взрывчатыми устройствами, и НПО REVIVE, которая способствует долгосрочной поддержке жертв наземных мин, при поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и азербайджанской дипмиссии в Британии.

В мероприятии приняли участие представители британского парламента, британских МИД и Минобороны, местные учёные и эксперты, представители организаций, занимающихся вопросами разминирования, а также журналисты. На мероприятии выступил заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов.

В своей вступительной речи посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов рассказал о 30-летней армянской агрессии, было отмечено, что даже после завершения оккупации Армения установила на территории Азербайджана тысячи мин, была затронута тема, связанная с тяжелыми гуманитарными последствиями этих действий армянской стороны.

Дипломат заявил, что разминирование на освобожденных территориях является одним из важных факторов достижения мира в регионе, и поблагодарил британское правительство за финансовую и экспертную поддержку в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın üzləşdiyi mina təhlükəsi Britaniya parlamentində

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