В Британии размещены плакаты "Справедливость к Ходжалы!"

В Великобритании при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой продолжается информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В Великобритании при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой продолжается информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, по инициативе председателя британо-азербайджанской общины Фариды Панаховой, с целью привлечения внимания местной общественности к геноциду, учиненному против нашего народа, в Манчестере и Брайтоне размещены плакаты с лозунгами "Справедливость к Ходжалы!".

Hа плакатах приведена краткая информация о беспощадном акте геноцида, учиненном в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы.