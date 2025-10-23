Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Бразилии принята Беленская декларация о роли прокуратур в борьбе с изменением климата

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2025
    • 12:06
    В бразильском городе Белен в рамках подготовки к конференции COP30 принята Беленская декларация, направленная на усиление роли прокуратур в борьбе с последствиями изменения климата.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана, документ принят по итогам заседания "Роль органов прокуратуры в управлении климатом". Азербайджан представила делегация во главе с генеральным прокурором Камраном Алиевым.

    В ходе заседания генеральный прокурор Бразилии Паулу Гонет поблагодарил Азербайджан за успешное проведение COP29. Камран Алиев рассказал о шагах, предпринимаемых Азербайджаном под руководством президента Ильхама Алиева по защите окружающей среды, совершенствованию законодательства и активном участии прокуратуры в экологической политике страны.

    Принятая по итогам Беленская декларация закрепляет обязательства прокуратур по защите окружающей среды; обеспечению климатической справедливости; развитию международного взаимодействия в этой сфере.

