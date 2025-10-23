В Бразилии принята Беленская декларация о роли прокуратур в борьбе с изменением климата

В бразильском городе Белен в рамках подготовки к конференции COP30 принята Беленская декларация, направленная на усиление роли прокуратур в борьбе с последствиями изменения климата.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана, документ принят по итогам заседания "Роль органов прокуратуры в управлении климатом". Азербайджан представила делегация во главе с генеральным прокурором Камраном Алиевым.

В ходе заседания генеральный прокурор Бразилии Паулу Гонет поблагодарил Азербайджан за успешное проведение COP29. Камран Алиев рассказал о шагах, предпринимаемых Азербайджаном под руководством президента Ильхама Алиева по защите окружающей среды, совершенствованию законодательства и активном участии прокуратуры в экологической политике страны.

Принятая по итогам Беленская декларация закрепляет обязательства прокуратур по защите окружающей среды; обеспечению климатической справедливости; развитию международного взаимодействия в этой сфере.