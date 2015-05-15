В Братиславе проходит заседание глав МИД стран Восточного партнерства и Вышеградской группы

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В столице Словакии Братиславе проходит заседание министров иностранных дел стран Восточного партнерства и Вышеградской группы.

Как сообщает Report, на мероприятии участвуют главы МИД программы Восточного Партнерства и Вышеградской четверки, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и вопросам безопасности Федерика Могерини, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и другие высокопоставленные лица.

Ранее, для участия на заседании в Братиславу отбыл министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.