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    В Братиславе проходит заседание глав МИД стран Восточного партнерства и Вышеградской группы

    На мероприятии участвует Эльмар Мамедъяров

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В столице Словакии Братиславе проходит заседание министров иностранных дел стран Восточного партнерства и Вышеградской группы.

    Как сообщает Report, на мероприятии участвуют главы МИД программы Восточного Партнерства и Вышеградской четверки, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и вопросам безопасности Федерика Могерини, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и другие высокопоставленные лица.

    Ранее, для участия на заседании в Братиславу отбыл министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

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