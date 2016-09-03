В Братиславе состоялась встреча по Восточному партнерству

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В столице Словакии Братиславе в рамках двухдневной неформальной встречи глав МИД стран Европейского союза состоялась встреча по программе Восточное партнерство. Как сообщает Report, на встрече приняли участие комиссар ЕС по политике соседства и расширения Йоханес Хан, вице-премьер и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, а также министры иностранных дел стран-членов программы Восточное партнерство.

По словам комиссара ЕС Й.Хана, в ходе встречи участники обсудили будущее программы Восточное партнерство, а также перспективы ее развития.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, - стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.