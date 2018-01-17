В Болниси почтили память шехидов 20 Января

Тбилиси. 17 января. REPORT.AZ/ В Болниси (Грузия) почтили память шехидов 20 Января.

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии, проведенном по инициативе и организационной поддержке ИВ Болнисского района и содействии посольства Азербайджана в Грузии, присутствовали представители азербайджанской и грузинской общественности, сотрудники посольства.

Сначала минутой молчания почтили память шехидов 20 Января.

Затем выступили и.о. главы ИВ Болнисского района Буба Гобиджашвили, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и др.

Было отмечено, что первым свой протест к трагедии 20 Января выразил общенациональный лидер Гейдар Алиев, который несмотря на угрозы и опасность, выступил с резким заявлением, придя в постоянное представительство Азербайджана в Москве. Именно в результате усилий общенационального лидера, трагедия 20 Января получила правовую и политическую оценку.

В своем выступлении посол Д.Гасанов отметил особые заслуги президента Ильхама Алиева в доведении до мирового сообщества действительности о трагедии, оказании внимания и заботы семьям шехидов 20 Января.

Было отмечено, что память наших шехидов чтят и в Грузии. Во время трагедии 20 Января погибли и наши соотечественники из Грузии. Один из них - житель Болнисского села Фахралы Ильгар Ахмедов.

В заключение представили документальный фильм о событиях 20 Января.