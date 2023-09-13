В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

В столице Болгарии Софии состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летию Турции.

В столице Болгарии Софии состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летию Турции.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В мероприятии приняла участие парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

В мероприятии, организованном посольствами Азербайджана и Турции в Болгарии, также приняли участие члены Национальной ассамблеи Болгарии, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в этой стране, и другие официальные лица.