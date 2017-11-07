В Болгарии потребовали отставки вице-премьера страны, включенного в список нежелательных лиц Азербайджана

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Бывшие активисты партии "Национальный фронт спасения Болгарии" потребовали отставки заместителя премьер-министра и партийного лидера Валерия Симеонова, передает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

По их словам, Симеонов также преследуется в Азербайджане "за связи с террористическими организациями", и может стать единственным вице-премьером Болгарии, в отношении которого будет вынесено судебное постановление.

Как заявил один из активистов Димитар Байракутов, два вице-премьера Валерий Симеонов и Крассимир Каракачанов нанесли большой ущерб патриотизму в Болгарии. Активисты заявили, что они ведут переговоры о создании новой патриотической организации.

Отметим, что в мае 2016 года Симеонов совершил незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана - Нагорный Карабах, в результате чего МИД республики внес его в "черный список". В сентябре было начато расследование.