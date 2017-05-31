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    В Боготе состоялись двусторонние политические консультации Азербайджан-Колумбия

    Глава МИД Азербайджана провел встречу с президентом Колумбии© Report.az

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Колумбии министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом этой страны Хуан Мануэль Сантосом. Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

    На ней также приняли участие министр иностранных дел Мария Анхела Ольгин, министр сельского хозяйства Аурелио Ирагорри и министр торговли, промышленности и туризма Мария Клаудия Лакучер.

    Также главы МИД двух стран провели IV заседание двусторонних политических консультаций, которые стороны оценили как ценный инструмент сотрудничества в области торговли, культуры, образования и сельского хозяйства.

    Ожидается, что возглавляемая Э. Мамедъяровым  делегация в ходе визита в Боготу также проведет встречи с колумбийскими предпринимателями, заинтересованными в азербайджанском рынке.

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