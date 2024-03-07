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В ближайшее время может определиться дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении

В ближайшее время может определиться дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении В ближайшее время может быть определена дата новой встречи между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном по нормализации отношений между двумя странами.
Внешняя политика
7 марта 2024 г. 17:21
В ближайшее время может определиться дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении

В ближайшее время может быть определена дата новой встречи между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном по нормализации отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил Мирзоян.

По его словам, дата новой встречи еще не определена, но он находится в постоянном контакте со своим азербайджанским коллегой Байрамовым, выразив надежду на то, что они определят новую дату встречи в ближайшее время.

Касаясь мирных переговоров, Мирзоян сказал, что сейчас существует реальная возможность для мира.

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Версия на английском языке Date of next meeting of Azerbaijani and Armenian FMs may be determined soon
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının görüş tarixi yaxın vaxtlarda müəyyənləşə bilər

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