В ближайшее время может определиться дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении

В ближайшее время может быть определена дата новой встречи между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном по нормализации отношений между двумя странами.

В ближайшее время может быть определена дата новой встречи между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном по нормализации отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил Мирзоян.

По его словам, дата новой встречи еще не определена, но он находится в постоянном контакте со своим азербайджанским коллегой Байрамовым, выразив надежду на то, что они определят новую дату встречи в ближайшее время.

Касаясь мирных переговоров, Мирзоян сказал, что сейчас существует реальная возможность для мира.