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В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президентов Азербайджана и Кыргызстана

В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президентов Азербайджана и Кыргызстана В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Азербайджана Ильхама Алиева, прибывшего в страну с государственным визитом.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 14:26
В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президентов Азербайджана и Кыргызстана

В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Азербайджана Ильхама Алиева, прибывшего в страну с государственным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, в Государственной резиденции "Ала-Арча" под мраморным шатром вывешены государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, выстроен Почетный караул, расстелены ковровые дорожки.

После взаимных приветствий глав государств прозвучали государственные гимны Азербайджана и Кыргызстана. Лидеры стран приняли рапорт командира роты Почетного караула и совершили обход строя.

Далее Ильхам Алиев и Садыр Жапаров представили свои официальные делегации, после чего военнослужащие Почетного караула прошли торжественным маршем перед главами государств.

Затем по завершению совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал для участия в Первом Межгосударственном совете между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyevin Bişkekdə rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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