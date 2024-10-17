В Бишкеке пройдет 13-е заседание министров торговли и экономики ОТГ

В столице Кыргызстана Бишкеке завтра пройдет 13-е заседание министров торговли и экономики стран Организации тюркских государств (ОТГ).

В столице Кыргызстана Бишкеке завтра пройдет 13-е заседание министров торговли и экономики стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, информация размещена на сайте организации.

Согласно информации, в заседании примут участие высокопоставленные делегации Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

Как сообщили в Министерстве торговли Турции, в ходе заседания представители уполномоченных ведомств обсудят вопросы сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, логистики, таможни, халяльной индустрии, энергетики и пр.