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В Бишкеке началось заседание Совета глав МИД стран ОТГ

В Бишкеке началось заседание Совета глав МИД стран ОТГ В Бишкеке началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 07:59
В Бишкеке началось заседание Совета глав МИД стран ОТГ

В Бишкеке началось заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает корреспондент Report, в заседании принимают участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, а также его коллеги из Турции, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Венгрии.

Заседание проходит в рамках подготовки к саммиту ОТГ и посвящен теме "Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".

В церемонии открытия заседания принял участие глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

Он отметил что проект итоговой декларации Саммита уже составлен и готов для подписания главами государств.

Напомним, что 6 ноября в Бишкеке пройдет 11-й Саммит глав государств Организации тюркских государств.

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Версия на английском языке ВидеоMeeting of OTS Foreign Ministers Council kicks off in Bishkek
Версия на азербайджанском языке ВидеоBişkekdə TDT ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayıb

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