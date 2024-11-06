В Бишкеке началось заседание Совета глав МИД стран ОТГ

В Бишкеке началось заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).
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Заседание проходит в рамках подготовки к саммиту ОТГ и посвящен теме "Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".
В церемонии открытия заседания принял участие глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.
Он отметил что проект итоговой декларации Саммита уже составлен и готов для подписания главами государств.
Напомним, что 6 ноября в Бишкеке пройдет 11-й Саммит глав государств Организации тюркских государств.