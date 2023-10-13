В Бишкеке cостоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе

13 октября в Бишкеке началось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе.

13 октября в Бишкеке состоялось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report, в заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и других глав государств.

Участвующие в заседании главы государств сделали совместное фото.

Сначала было проведено заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком составе.

Президент Садыр Жапаров: Слово для выступления предоставляется Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Пожалуйста, Ильхам Гейдарович, Вам слово.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Садыр Нургожоевич, уважаемые главы государств, прежде всего хотел бы поблагодарить Президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.

Рад, что дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются. Достигнутые договоренности во время взаимных визитов глав государств выполняются. Азербайджан начал реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане. В целях углубления сотрудничества создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить руководство Кыргызстана с успехами в социально-экономическом развитии страны.

Хотел бы пожелать успехов уважаемому Владимиру Владимировичу Путину в осуществлении Российской Федерацией председательства в СНГ в следующем году.

Знаменательным событием нашего мероприятия является награждение Президента Узбекистана уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева Почетным знаком СНГ. Поздравляю Шавката Миромоновича с этой заслуженной наградой. Другим важным событием, связанным с братским Узбекистаном, является решение об объявлении города Самарканд «Культурной столицей Содружества» в 2024 году.

Гуманитарная сфера является одной из основных в рамках нашего Содружества. Азербайджан вносит большой вклад в дело развития наших отношений в этой сфере. Хотел бы выразить благодарность коллегам за поддержку кандидатуры Азербайджана на проведение третьих Игр СНГ в 2025 году.

Уверен, что третьи Игры СНГ, помимо укрепления нашего сотрудничества в спортивной сфере, станут также еще одной демонстрацией нашего успешного взаимодействия на пространстве Содружества.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Президента Беларуси уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко с успешным проведением вторых Игр СНГ.

Уважаемые коллеги, укрепление наших экономических связей приносит позитивный результат. В прошлом году объем товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ вырос почти на 30 процентов. В этом году рост еще более чем на 20 процентов.

Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером в транзитно-транспортной сфере. Многие страны-члены СНГ активно пользуются транзитными возможностями Азербайджана по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг. Реализуемые и перспективные проекты по расширению пропускной способности этих двух транспортных коридоров будут служить делу укрепления транспортной безопасности наших стран и увеличению товарооборота.

Еще раз хотел бы выразить благодарность Президенту Кыргызстана за прекрасную организацию мероприятия и уверен, что результаты Саммита будут служить делу дальнейшего укрепления нашего сотрудничества.

Благодарю за внимание.

Президент Садыр Жапаров: Спасибо, Ильхам Гейдарович.

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Затем заседание Совета глав государств СНГ продолжило работу в расширенном составе.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что обсуждения, состоявшиеся на заседании, будут способствовать развитию сотрудничества между странами-участницами СНГ. Садыр Жапаров объявил, что председательство в СНГ перешло от Кыргызстана к России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал о приоритетах своей страны в период председательства в СНГ. Владимир Путин подчеркнул, что следующее заседание Совета глав государств СНГ состоится в Москве в октябре следующего года.

Выступая на заседании, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев проинформировал о документах, которые предстоит подписать.

Затем были подписаны документы.

На этом заседание Совета глав государств СНГ завершило работу.

14:18

13 октября в Бишкеке началось заседание Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ) в расширенном составе.

Как сообщает Report, в заседании принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.