О нас

В Бишкеке cостоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе

В Бишкеке cостоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе 13 октября в Бишкеке началось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 15:20
В Бишкеке cостоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе

13 октября в Бишкеке состоялось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report, в заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и других глав государств.

Участвующие в заседании главы государств сделали совместное фото.

Сначала было проведено заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком составе.

Президент Садыр Жапаров: Слово для выступления предоставляется Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Пожалуйста, Ильхам Гейдарович, Вам слово.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Садыр Нургожоевич, уважаемые главы государств, прежде всего хотел бы поблагодарить Президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.

Рад, что дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются. Достигнутые договоренности во время взаимных визитов глав государств выполняются. Азербайджан начал реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане. В целях углубления сотрудничества создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить руководство Кыргызстана с успехами в социально-экономическом развитии страны.

Хотел бы пожелать успехов уважаемому Владимиру Владимировичу Путину в осуществлении Российской Федерацией председательства в СНГ в следующем году.

Знаменательным событием нашего мероприятия является награждение Президента Узбекистана уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева Почетным знаком СНГ. Поздравляю Шавката Миромоновича с этой заслуженной наградой. Другим важным событием, связанным с братским Узбекистаном, является решение об объявлении города Самарканд «Культурной столицей Содружества» в 2024 году.

Гуманитарная сфера является одной из основных в рамках нашего Содружества. Азербайджан вносит большой вклад в дело развития наших отношений в этой сфере. Хотел бы выразить благодарность коллегам за поддержку кандидатуры Азербайджана на проведение третьих Игр СНГ в 2025 году.

Уверен, что третьи Игры СНГ, помимо укрепления нашего сотрудничества в спортивной сфере, станут также еще одной демонстрацией нашего успешного взаимодействия на пространстве Содружества.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Президента Беларуси уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко с успешным проведением вторых Игр СНГ.

Уважаемые коллеги, укрепление наших экономических связей приносит позитивный результат. В прошлом году объем товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ вырос почти на 30 процентов. В этом году рост еще более чем на 20 процентов.

Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером в транзитно-транспортной сфере. Многие страны-члены СНГ активно пользуются транзитными возможностями Азербайджана по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг. Реализуемые и перспективные проекты по расширению пропускной способности этих двух транспортных коридоров будут служить делу укрепления транспортной безопасности наших стран и увеличению товарооборота.

Еще раз хотел бы выразить благодарность Президенту Кыргызстана за прекрасную организацию мероприятия и уверен, что результаты Саммита будут служить делу дальнейшего укрепления нашего сотрудничества.

Благодарю за внимание.

Президент Садыр Жапаров: Спасибо, Ильхам Гейдарович.

Х Х Х

Затем заседание Совета глав государств СНГ продолжило работу в расширенном составе.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что обсуждения, состоявшиеся на заседании, будут способствовать развитию сотрудничества между странами-участницами СНГ. Садыр Жапаров объявил, что председательство в СНГ перешло от Кыргызстана к России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал о приоритетах своей страны в период председательства в СНГ. Владимир Путин подчеркнул, что следующее заседание Совета глав государств СНГ состоится в Москве в октябре следующего года.

Выступая на заседании, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев проинформировал о документах, которые предстоит подписать.

Затем были подписаны документы.

На этом заседание Совета глав государств СНГ завершило работу.

14:18

13 октября в Бишкеке началось заседание Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ) в расширенном составе.

Как сообщает Report, в заседании принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Meeting of CIS Council of Heads of State in expanded format kicks off in Bishkek
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Bişkekdə MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibli iclasında iştirak edir

Самое читаемое

Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
S&P огласило ожидания по ценам на нефть и влияние на инфляцию и ставки
S&P огласило ожидания по ценам на нефть и влияние на инфляцию и ставки
7 октября 2023 г. 11:05
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
7 октября 2023 г. 23:41
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
9 октября 2023 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi