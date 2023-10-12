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В Бишкеке проходит встреча президентов Азербайджана и России

В Бишкеке проходит встреча президентов Азербайджана и России 12 октября в Бишкеке проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 19:35
В Бишкеке проходит встреча президентов Азербайджана и России

12 октября в Бишкеке проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает Report, президент Владимир Путин сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович, очень рад Вас видеть. Мы с Вами в последний раз по телефону разговаривали. Конечно, вопрос номер один - это ситуация вокруг Карабаха, что уж тут, надо прямо сказать. У нас есть другая повестка, она достаточно обширная. Я предлагаю нашу работу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части может начнем, дадим возможность коллегам высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и по так называемым чувствительным вопросам.

Президент Ильхам Алиев:

- Спасибо, Владимир Владимирович. Рад Вас снова видеть. Как Вы отметили, мы недавно с Вами беседовали. Очень отрадно, что Вы нашли время в рамках государственного визита в Кыргызстан для встречи. На самом деле вопросов много. Я считаю, что Ваши предложения вполне разумные. Мы с коллегами поговорим по двусторонней повестке дня, тем более, что у нас есть о чем поговорить. Результаты этого года очень впечатляющие и по товарообороту, и по промышленной кооперации, по сотрудничеству в транспортной сфере очень много новых проектов. А потом пройдемся по региональной тематике и вопросам безопасности. Еще раз спасибо за встречу.

Президент Владимир Путин:

- Спасибо.

18:31

12 октября в Бишкеке началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBişkekdə Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşü keçirilir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan Ilham Aliyev's meeting with President of Russia Vladimir Putin kicks off in Bishkek

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