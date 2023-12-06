В БГУ проходит симуляционная конференция модели Движения неприсоединения

В Бакинском государственном университете проходит симуляция конференции Движения неприсоединения, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Бакинском государственном университете (БГУ) проходит конференция по симуляции модели Движения неприсоединения, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, студенты различных университетов Азербайджана проведут симуляцию модели пленарных сессий ДН.

Цель мероприятия - показать студентам принцип работы Движения неприсоединения. Конференция будет проходить с соблюдением дипломатического протокола и этикета.

Выступая на открытии, заместитель исполнительного директора Молодежного фонда Орхан Арабов пожелал удачи участникам конференции.

"Это больше, чем академическое мероприятие. Оно позволяет молодежи понять, как принимаются различные решения на международной арене, как проводятся такие пленарные сессии",- сказал он.