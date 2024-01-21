В Германии состоялось памятное мероприятие, посвященное жертвам 20 Января

В посольстве Азербайджана в Германии было организовано мероприятие, посвященное памяти шехидов 20 Января.

В посольстве Азербайджана в Германии было организовано мероприятие, посвященное памяти шехидов 20 Января.

Об этом Report сообщили в азербайджанском посольстве в ФРГ.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка.

Сначала участники мероприятия почтить минутой молчания светлую память шехидов "Кровавого января"

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что начиная с 1987 года в Армении были совершены массовые убийства, более 250 тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои исторические земли.

"Эти массовые убийства и территориальные претензии, выдвинутые против Азербайджана, справедливо вызвали гнев нашего народа и дальнейший подъем национально-освободительного движения в стране. В результате с целью подавления этого движения советскими войсками в Баку была учинена страшная расправа, которая вошла в историю как "Черный январь", - подчеркнул Н.Агаев.

Было отмечено, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев решительно осудил эту трагедию.

Затем исполнительный директор Форума Азербайджан-Германия Пярвиз Яздания рассказал о роли январских событий 1990 года в процессе становления национального самосознания азербайджанского народа.

Мероприятие продолжилось выступлением азербайджанской пианистки Фидан Агаевой-Эдлер.