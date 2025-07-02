В Берлине состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и ФРГ

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Германии провели политические консультации.

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Германии провели политические консультации.

Как сообщает Report, об этом во соцсети Х написал посол Азербайджана в ФРГ Насими Агаев.

"Сегодня в Берлине состоялись продуктивные политические консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Германии. Азербайджанскую делегацию представлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а с немецкой стороны - директор по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии министерства Конрад Х.Арц фон Штрауссенбург", - сообщил он.

