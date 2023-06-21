В Берлине прошла конференция, посвященная еврейской общине Азербайджана

20 июня при совместной организации посольств Азербайджана и Израиля в Германии в синагоге Песталоцци в Берлине прошло мероприятие под названием "Жизнь евреев в Азербайджане", а также одноименная выставка и презентация фотокниги "Еврейское наследие в Азерб

20 июня при совместной организации посольств Азербайджана и Израиля в Германии в синагоге Песталоцци в Берлине прошло мероприятие под названием "Жизнь евреев в Азербайджане", а также одноименная выставка и презентация фотокниги "Еврейское наследие в Азербайджане".

Как сообщили Report в пресс-службе посольства Азербайджана в Германии, официальными партнерами мероприятия выступили влиятельные еврейские организации Германии и Европы - Центральный совет евреев Германии, еврейская община Берлина и Конференция европейских раввинов.

В мероприятии приняли участие депутаты Бундестага, высокопоставленные представители государственных учреждений Германии, послы, представители СМИ, деятели науки и культуры, а также члены азербайджанской, еврейской, турецкой и других общин, проживающих в Германии.

В ходе выступления посол Азербайджана в Германии Насими Агаев рассказал о проживающих в нашей стране евреях, их истории, о среде мультикультурализма и межрелигиозного согласия в Азербайджане, о дружеских отношениях и стратегическом партнерстве с Израилем.

Посол Израиля в Германии Рон Прозор в своем выступлении коснулся отношений высокого уровня между Азербайджаном и Израилем и подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Израиле подняло эти отношения на новый уровень. Дипломат отметил, что еврейская община Азербайджана - пример мирного сосуществования мусульман и евреев.