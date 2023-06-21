О нас

В Берлине прошла конференция, посвященная еврейской общине Азербайджана

В Берлине прошла конференция, посвященная еврейской общине Азербайджана 20 июня при совместной организации посольств Азербайджана и Израиля в Германии в синагоге Песталоцци в Берлине прошло мероприятие под названием "Жизнь евреев в Азербайджане", а также одноименная выставка и презентация фотокниги "Еврейское наследие в Азерб
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 11:26
В Берлине прошла конференция, посвященная еврейской общине Азербайджана

20 июня при совместной организации посольств Азербайджана и Израиля в Германии в синагоге Песталоцци в Берлине прошло мероприятие под названием "Жизнь евреев в Азербайджане", а также одноименная выставка и презентация фотокниги "Еврейское наследие в Азербайджане".

Как сообщили Report в пресс-службе посольства Азербайджана в Германии, официальными партнерами мероприятия выступили влиятельные еврейские организации Германии и Европы - Центральный совет евреев Германии, еврейская община Берлина и Конференция европейских раввинов.

В мероприятии приняли участие депутаты Бундестага, высокопоставленные представители государственных учреждений Германии, послы, представители СМИ, деятели науки и культуры, а также члены азербайджанской, еврейской, турецкой и других общин, проживающих в Германии.

В ходе выступления посол Азербайджана в Германии Насими Агаев рассказал о проживающих в нашей стране евреях, их истории, о среде мультикультурализма и межрелигиозного согласия в Азербайджане, о дружеских отношениях и стратегическом партнерстве с Израилем.

Посол Израиля в Германии Рон Прозор в своем выступлении коснулся отношений высокого уровня между Азербайджаном и Израилем и подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Израиле подняло эти отношения на новый уровень. Дипломат отметил, что еврейская община Азербайджана - пример мирного сосуществования мусульман и евреев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоConference dedicated to Azerbaijan’s Jewish community held in Berlin
Версия на азербайджанском языке ФотоBerlində Azərbaycandakı yəhudilərlə bağlı konfrans keçirilib

Самое читаемое

Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
14 июня 2023 г. 18:35
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
15 июня 2023 г. 19:30
В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
ФотоВ Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
16 июня 2023 г. 09:36
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
17 июня 2023 г. 00:06
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
17 июня 2023 г. 11:45
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
17 июня 2023 г. 15:31
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi