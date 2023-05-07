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В Берлине прошла конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан

В Берлине прошла конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан Представители азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении и в настоящее время проживающих в разных странах мира, 7 мая провели в столице Германии Берлине конференцию на тему права на возвращение.
Внешняя политика
7 мая 2023 г. 19:06
В Берлине прошла конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан

Представители азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении и в настоящее время проживающих в разных странах мира, 7 мая провели в столице Германии Берлине конференцию на тему права на возвращение.

Как передает Report со ссылкой на Общину Западного Азербайджана, в мероприятии, совместно организованном Альянсом азербайджанцев Германии и Общиной Западного Азербайджана, приняли участие около сотни активистов Западного Азербайджана, проживающих в разных странах мира.

В мероприятии приняла участие делегация во главе с председателем Общины Западного Азербайджана, депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Азизом Алекберовым. В состав делегации вошли заместитель председателя правления общины, депутат Рамиль Гасан и пресс-секретарь общины Ульвия Зульфигар.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по теме Западного Азербайджана, о деятельности Общины Западного Азербайджана в сфере реализации права на возвращение и шагах, которые могут быть предприняты для получения поддержки мирового сообщества в вопросе прав человека.

По итогам мероприятия была принята декларация. В документе говорится:

"Мы, представители азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении и в настоящее время проживающие в разных странах мира, собрались 7 мая 2023 года в Берлине, чтобы обсудить наше право на возвращение на историческую родину, а также вопросы по укреплению мировой поддержки нашего правого дела.

Напоминаем, что власти Армении нарушили международное право и права человека и подвергли сотни тысяч азербайджанцев этнической чистке и массовой депортации. В результате этой жестокой и планомерной кампании сегодня в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Большинство изгнанных азербайджанцев нашли убежище в Азербайджане, а часть из них обосновалась в других странах, в том числе в Европе.

Еще раз подтверждаем, что у нас есть исконное право вернуться на родину в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенцией о статусе беженцев и многими другими международными документами.

Подчеркиваем, что реализация нашего права на возвращение необходима для установления прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Считаем возможным и желательным совместное проживание азербайджанцев и армян в Армении на основе взаимного уважения, толерантности и диалога.

Выражаем нашу полную поддержку Общине Западного Азербайджана, являющейся общей организацией, защищающей права азербайджанцев, изгнанных из Армении, как законному представителю наших интересов.

Высоко оцениваем принятие Общиной Западного Азербайджана Концепции возвращения, в которой определены цели, принципы и общие рамки деятельности по мирному, безопасному и достойному возвращению изгнанных из своих домов азербайджанцев на историческую родину.

Также приветствуем мирный и основанный на правах подход Общины Западного Азербайджана, которая инициировала прямой диалог с руководством Армении.

Призываем руководство Армении откликнуться на призывы Общины Западного Азербайджана начать диалог и реализовать Концепцию возвращения в соответствии с международным правом и правами человека.

Призываем Организацию Объединенных Наций, Европейский Союз, Совет Европы и его государства-члены, а также других соответствующих международных акторов поддержать наше правое дело и помочь установить конструктивный диалог между Общиной Западного Азербайджана и Арменией, оказать практическую помощь и выступить в их защиту до реализации возвращения изгнанных из своих домов азербайджанцев, в период возвращения и после этого.

Ссылаемся и поддерживаем обращение Общины Западного Азербайджана, направленное в ЮНЕСКО 27 марта 2023 года, в котором поднимается вопрос уничтожения и присвоения азербайджанского культурного наследия в Армении. Призываем ЮНЕСКО принять незамедлительные меры для прекращения продолжающегося и в настоящее время разрушения культурного наследия Азербайджана, в частности иреванского квартала Тепебаши, где раньше проживали азербайджанцы, и ликвидации его последствий.

Выражаем свое намерение работать вместе с Общиной Западного Азербайджана, чтобы информировать международное сообщество о нашей совместной работе и мобилизовать его поддержку.

Также заявляем, что договорились проводить регулярные консультации для координации нашей деятельности и стратегий.

Мы принимаем эту декларацию 7 мая 2023 года в городе Берлин".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBerlində Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusunda konfrans keçirilib

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