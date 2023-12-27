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В Берлине отметили День солидарности азербайджанцев всего мира

В Берлине отметили День солидарности азербайджанцев всего мира Посольство Азербайджана в Германии организовало праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года в Азербайджанском культурном центре в Берлине.
Внешняя политика
27 декабря 2023 г. 10:51
В Берлине отметили День солидарности азербайджанцев всего мира

Посольство Азербайджана в Германии организовало праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года в Азербайджанском культурном центре в Берлине.

Как сообщили Report в посольстве, на мероприятии в общей сложности приняли участие около 400 человек, включая членов азербайджанской, турецкой и других общин, проживающих в Германии, а также представителей германской общественности.

В начале мероприятия минутой молчания почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Затем посол Азербайджана в Германии Насими Агаев поздравил соотечественников по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, подчеркнув, что 2023 год отныне имеет особое значение в истории азербайджанского народа.

Он отметил, что полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана было самым заветным желанием общенационального лидера Гейдара Алиева, и, к счастью, оно сбылось в год его 100-летнего юбилея.

На мероприятии вручены поздравительные грамоты известным представителям азербайджанской диаспоры в Германии, выдающимся деятелям искусства Ибрагиму Ахрари и Масуду Панахи, которые в этом году отмечают соответственно 85-летие и 80-летие.

В рамках мероприятия заслуженный артист Азербайджана, певец и исполнитель на каноне Рашад Ильясов вместе со своим коллективом представил музыкально-развлекательную программу.

В конце мероприятия для гостей был организован официальный банкет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBerlində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd olunub

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