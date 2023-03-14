В Берлине cостоялась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе

14 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
14:52
14 марта в Берлине началась Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Федеративной Республики Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.