В Берлине cостоялась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе

14 марта в Берлине началась Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Федеративной Республики Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе.

14 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

14:52

14 марта в Берлине началась Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Федеративной Республики Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.