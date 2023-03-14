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В Берлине состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии один на один

В Берлине состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии один на один 14 марта в Берлине началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 17:25
В Берлине состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии один на один

14 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем один на один.

Как сообщает Report, Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

16:49

14 марта в Берлине началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Как сообщает Report, Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti və Almaniya Kanslerinin təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB
Версия на английском языке One-on-one meeting between Ilham Aliyev and Olaf Scholz kicks off

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