В Берлине состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии один на один

В Берлине состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии один на один

14 марта в Берлине началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

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14 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем один на один. Как сообщает Report, Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. 16:49 14 марта в Берлине началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. Как сообщает Report, Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Подпишитесь на наш Telegram канал

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