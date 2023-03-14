В Берлине состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии один на один

14 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем один на один.
Как сообщает Report, Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
16:49
14 марта в Берлине началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.
Как сообщает Report, Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.