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В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении В Берлине стартовала встреча делегаций Армении и Азербайджана во главе с Мирзояном и Байрамовым.
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 13:25
В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В Берлине стартовала встреча делегаций Азербайджана и Армении во главе с министрами иностранных дел Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Отметим, что 17 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам стороны договорились о проведении переговоров на уровне глав МИД Азербайджана и Армении.

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Версия на азербайджанском языке Berlində Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin görüşü başlayıb

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