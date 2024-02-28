В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В Берлине стартовала встреча делегаций Армении и Азербайджана во главе с Мирзояном и Байрамовым.

В Берлине стартовала встреча делегаций Азербайджана и Армении во главе с министрами иностранных дел Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Отметим, что 17 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам стороны договорились о проведении переговоров на уровне глав МИД Азербайджана и Армении.