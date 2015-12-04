В Белграде состоялась встреча глав МИД стран ГУАМ

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Белграде, в рамках 22-го заседания Совета министров ОБСЕ, состоялось 26-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, на заседании участие приняли министры иностранных дел стран организации, в том числе глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили и следующий генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.

СМИД поручил Совету национальных координаторов (СНК) доработать текст проекта резолюции "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития" с целью выдвижения документа на рассмотрение ГА ООН.

Также был обсужден комплекс вопросов отраслевого сотрудничества ГУАМ, в частности, в области экономики и торговли, транспорта, борьбы с преступностью, противодействия нелегальной миграции и торговле людьми.

СМИД рекомендовал начать работу с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ) для повышения конкурентоспособности транспортного коридора ГУАМ и утвердил бюджет организации на 2016 год.