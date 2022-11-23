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В Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана

В Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана 23 ноября в столице Сербии Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 14:21
В Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана

23 ноября в столице Сербии Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Сербии, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Республики Сербия Александр Вучич встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Президенты обошли строй почетного караула.

Члены сербской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а представители государства и правительства Азербайджана - президенту Александру Вучичу.

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Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President Ilham Aliyev in Belgrade
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin Belqradda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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