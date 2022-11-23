В Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана

23 ноября в столице Сербии Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Сербии, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Республики Сербия Александр Вучич встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены сербской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а представители государства и правительства Азербайджана - президенту Александру Вучичу.