    В Белграде прошло памятное мероприятие в связи с 20 Января

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 15:19
    В Белграде прошло памятное мероприятие в связи с 20 Января

    В столице Сербии Белграде состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 36-й годовщине трагических событий 20 Января.

    Как сообщает Report, в церемонии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана, представители азербайджанской диаспоры, руководство и сотрудники Азербайджанского центра культуры и языка, а также компании AzVirt.

    Посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев подчеркнул, что патриотизм, сплоченность и воля к сопротивлению, продемонстрированные азербайджанским народом 20 января, ярко проявились и в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года, а также во время антитеррористических мероприятий 2023 года.

    В знак траура на территории посольства был приспущен Государственный флаг Азербайджана, память жертв 20 Января почтили минутой молчания.

