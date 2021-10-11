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В Белграде начинает работу юбилейный форум, посвященный 60-летию Движения неприсоединения

В Белграде начинает работу юбилейный форум, посвященный 60-летию Движения неприсоединения Сегодня в Белграде стартует юбилейное мероприятие высокого уровня, посвященное 60-летию Движения неприсоединения
Внешняя политика
11 октября 2021 г. 09:52
В Белграде начинает работу юбилейный форум, посвященный 60-летию Движения неприсоединения

Сегодня в Белграде стартует юбилейное мероприятие высокого уровня, посвященное 60-летию Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, на форуме будут представлены 105 стран, 43 делегации возглавят министры иностранных дел.

Азербайджанскую делегацию возглавляет глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

На данный момент председателем в Движении неприсоединения является Азербайджан, но юбилейную конференцию было решено провести в сербской столице, что не случайно, ведь именно в Белграде 60 лет назад состоялся первый форум глав государств и правительств Движения.

Форум завершит работу 12 октября.

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Версия на азербайджанском языке Belqradda Qoşulmama Hərəkatının 60 illiyinə həsr olunmuş yubiley forumu işə başlayır
Версия на английском языке Jubilee forum on 60th anniversary of Non-Aligned Movement kicks of in Belgrade

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