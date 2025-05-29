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В Белграде отметили День независимости Азербайджана 

В Белграде отметили День независимости Азербайджана  17:17
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 17:35
В Белграде отметили День независимости Азербайджана 

Посольство Азербайджана в Сербии провело официальный прием в Белграде по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович, министр обороны Братислав Гашич, министр спорта Зоран Гайич и другие высокопоставленные государственные и правительственные лица, деятели науки, искусства и религии, представители дипломатического корпуса, члены действующего в Белграде Азербайджанского культурного центра, группа дружбы Сербия-Азербайджан, а также проживающие в Сербии азербайджанцы.

Посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев рассказал на мероприятии о принятии "Декларации независимости" 107 лет назад, 28 мая 1918 года, о деятельности Азербайджанской Демократической Республики, которая стала первой на Востоке и во всем мусульманском мире демократической республикой парламентского типа.

Посол также отметил, что в последние годы стратегическое партнерство и искренние дружеские отношения между Азербайджаном и Сербией динамично развиваются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBelqradda Azərbaycanın Müstəqillik Günü qeyd edilib

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