В Белграде отметили День независимости Азербайджана

17:17

Посольство Азербайджана в Сербии провело официальный прием в Белграде по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович, министр обороны Братислав Гашич, министр спорта Зоран Гайич и другие высокопоставленные государственные и правительственные лица, деятели науки, искусства и религии, представители дипломатического корпуса, члены действующего в Белграде Азербайджанского культурного центра, группа дружбы Сербия-Азербайджан, а также проживающие в Сербии азербайджанцы.

Посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев рассказал на мероприятии о принятии "Декларации независимости" 107 лет назад, 28 мая 1918 года, о деятельности Азербайджанской Демократической Республики, которая стала первой на Востоке и во всем мусульманском мире демократической республикой парламентского типа.

Посол также отметил, что в последние годы стратегическое партнерство и искренние дружеские отношения между Азербайджаном и Сербией динамично развиваются.