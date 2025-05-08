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В Беларуси почтили память азербайджанского героя Наджафгулу Рафиева

В Беларуси почтили память азербайджанского героя Наджафгулу Рафиева В Беларуси почтили память азербайджанского героя Наджафгулу Рафиева
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 13:23
В Беларуси почтили память азербайджанского героя Наджафгулу Рафиева

В столице Беларуси Минске возложили цветы к мемориальной доске в честь героя Советского Союза азербайджанского происхождения Наджафгулу Рафиева.

Об этом Report сообщает со ссылкой на посольство Азербайджана в Беларуси.

Мероприятие организовано в преддверии празднования 80-летия победы во Второй Мировой войне.

В церемонии приняли участие азербайджанские дипломаты, члены совета постоянных полномочных представителей и послы стран СНГ, делегация исполнительного комитета Содружества, а также преподаватели и учащиеся средней школы имени Н.Рафиева.

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