В Беларуси почтили память азербайджанского героя Наджафгулу Рафиева

В Беларуси почтили память азербайджанского героя Наджафгулу Рафиева

В столице Беларуси Минске возложили цветы к мемориальной доске в честь героя Советского Союза азербайджанского происхождения Наджафгулу Рафиева.

Об этом Report сообщает со ссылкой на посольство Азербайджана в Беларуси.

Мероприятие организовано в преддверии празднования 80-летия победы во Второй Мировой войне.

В церемонии приняли участие азербайджанские дипломаты, члены совета постоянных полномочных представителей и послы стран СНГ, делегация исполнительного комитета Содружества, а также преподаватели и учащиеся средней школы имени Н.Рафиева.