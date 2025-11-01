Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Батуми состоится серия мероприятий по случаю 8 ноября - Дня Победы

    Внешняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 18:25
    В Батуми состоится серия мероприятий по случаю 8 ноября - Дня Победы

    В Батуми будет организована серия торжественных мероприятий по случаю 8 ноября – Дня Победы Азербайджана.

    Как передает местное бюро Report, об этом сообщил генеральный консул нашей страны в Батуми Фуад Азизов.

    По его словам, Генконсульство в связи с этой знаменательной датой подготовило обширный план мероприятий, в которых примут участие члены правительства Аджарской Автономной Республики Грузии, руководство и сотрудники SOCAR и Кулевского терминала, представители аккредитованного в Батуми дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры и студенты:

    "С первых дней ноября будут проводиться различные церемонии с участием наших соотечественников и граждан Азербайджана, проживающих в Батуми. Ученики школы "Воскресенье", действующей при Генеральном консульстве, также с большим энтузиазмом готовятся к праздничной программе. Цель этих мероприятий - донести значимость исторической победы, достигнутой под руководством верховного главнокомандующего Азербайджанской армии, президента Ильхама Алиева, до молодого поколения, общественности Батуми и представителей международных организаций. Эта победа несет большой посыл мировому сообществу как с политической, так и с моральной точки зрения".

