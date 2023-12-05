В Баку завершилась международная конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан

В Баку завершилась международная конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан

На международной конференции на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение", которая начала свою работу 5 декабря в Баку, были проведены панельные дискуссии и подв

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В Баку завершила работу международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение". Как сообщает Report, в ходе конференции были проведены панельные дискуссии, подведены итоги работы. В мероприятии, организованном Общиной Западного Азербайджана, приняли участие более 100 депутатов, экспертов и известных лиц из Азербайджана и более 30 зарубежных стран. Участники международной конференции обсудили вопросы безопасного, мирного и достойного возвращения западных азербайджанцев на родные земли. Подпишитесь на наш Telegram канал