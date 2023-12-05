В Баку завершилась международная конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан

В Баку завершила работу международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение".
Как сообщает Report, в ходе конференции были проведены панельные дискуссии, подведены итоги работы.
В мероприятии, организованном Общиной Западного Азербайджана, приняли участие более 100 депутатов, экспертов и известных лиц из Азербайджана и более 30 зарубежных стран.
Участники международной конференции обсудили вопросы безопасного, мирного и достойного возвращения западных азербайджанцев на родные земли.