О нас

В Баку завершилась конференция "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс"

В Баку завершилась конференция "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс" В Баку завершилась конференция на тему "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 13:01
В Баку завершилась конференция Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс

В Баку завершилась конференция на тему "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс", организованная совместно Парламентской сетью Движения Неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой и Молодежной организацией ДН ( NAM Youth Organization).

Как сообщает Report, основной целью конференции было создание платформы для обсуждений вопросов деколонизации и изживания последствий колонизации, являющейся глобальной проблемой.

Конференция состояла из двух панелей, на которых участники поделились мыслями и идеями о борьбе с колониальной политикой в современном мире.

На мероприятии с заключительной речью выступила генеральный секретарь Молодежной организации ДН Лейла Гасанова.

"Сегодняшние выступления обогатили наше понимание этого важнейшего вопроса [борьбы с колониализмом]. Организация этого мероприятия была продиктована стремлением развивать диалог и повышать осведомленность о важности борьбы с колониализмом. Проведенные сегодня дискуссии еще раз продемонстрировали важность продолжения этих бесед за пределами этого зала. Давайте продолжим дух сегодняшнего диалога и сохраним приверженность полному искоренению пагубных последствий колониального наследия", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi