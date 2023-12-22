В Баку завершилась конференция "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс"

В Баку завершилась конференция на тему "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

В Баку завершилась конференция на тему "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс", организованная совместно Парламентской сетью Движения Неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой и Молодежной организацией ДН ( NAM Youth Organization).

Как сообщает Report, основной целью конференции было создание платформы для обсуждений вопросов деколонизации и изживания последствий колонизации, являющейся глобальной проблемой.

Конференция состояла из двух панелей, на которых участники поделились мыслями и идеями о борьбе с колониальной политикой в современном мире.

На мероприятии с заключительной речью выступила генеральный секретарь Молодежной организации ДН Лейла Гасанова.

"Сегодняшние выступления обогатили наше понимание этого важнейшего вопроса [борьбы с колониализмом]. Организация этого мероприятия была продиктована стремлением развивать диалог и повышать осведомленность о важности борьбы с колониализмом. Проведенные сегодня дискуссии еще раз продемонстрировали важность продолжения этих бесед за пределами этого зала. Давайте продолжим дух сегодняшнего диалога и сохраним приверженность полному искоренению пагубных последствий колониального наследия", - сказала она.