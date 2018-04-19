В Баку завершилась 4-ая сессия Министров Молодежи и Спорта стран ОИС

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку завершила свою работу 4-ая сессия Министров Молодежи и Спорта стран Организации Исламского Сотрудничества (ОИС)? проведенная Министерством Молодежи и Спорта Азербайджана в качестве принимающей стороны, при организационной поддержке ОИС, Молодежного Форума ОИС за Диалог и Сотрудничество, Спортивной Федерации Исламской Солидарности.

Как сообщает Report, в результате двухдневней сессии были приняты Молодежная Стратегия ОИС, Резолюции о Совместной Деятельности по политике Молодежи и Спорта, Итоговый Отчет Конференции, решение по определению места и даты следующей министерской встречи, а также итоговая Бакинская Декларация.

Одним из важных итогов Бакинской сессии - этопринятие Молодежной Стратегии, которая является первым документом в истории ОИС, служащим развитию молодежи в этом ареале по конкретным направлениям, таким как образование, наука, занятость, бизнес и др., а также Совместной Молодежной Политики, которая будет координоровать страны-члены ОИС в данной области.Планы действий, которые охватывают период до 2025 года, являются самыми всеобъемлющими документами относительно молодежной деятельности в ареале ОИС. Принятие упомянутых документов считается одним из важных вкладов Азербайджана в молодежную политику стран ОИС.

В итоговой Бакинской Декларации, в которой упоминаютсяобъязательства стран-членов относительно принятых решений, так жев знак «солидарности и полной поддержки Азербайджанского государства»,нашли свое отрожениепункты о необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана, возвращения беженцов в свои родные очаги, призыв оказать поддержку международной кампании «Справедливость Ходжалам», инициированной Лейлой Алиевой, генеральным координатором Молодежного Форума ОИС за Межкультурный Диалог, а также бойкотирование всяких молодежных и спортивных мероприятий на оккупрированных территориях.

В этой декларации отдельным пунктом страны-члены единогласно поздравили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с его победой на президентских выборах, прошедших 11 апреля сего года.

На этой сессии также было решено провести следующую 5-ую сессию Министров Молодежи и Спорта стран ОИС в 2020 году в Саудовской Аравии.

Следует отметить, что на Бакинском мероприятии приняли участие около 40 министров, глав государственных комитетов и агентство молодежи и спорта из стран ОИС, а также представители ведущих международных организаций.