​В Баку завершил работу VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась церемония закрытия VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

Как сообщает Report, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер, выступая отметил, что форум успешно завершил свою работу и высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в этой связи.

"На форуме обсуждены вопросы проживания в инклюзивных обществах, пути предотвращение насильственного экстремизма, проведен обмен мнениями", - заявил Аль-Насер, добавив, что подобный форум является "уникальной платформой для диалога".

"Имеющий сегодня место в Европе мигрантский кризис увеличивает ответственность прессы. Экстремизм и терроризм создают угрозу миру. А общество, в котором нет мира, не может развиваться. И мы должны оказывать нашей молодежи поддержку в этом смысле. И тогда сможем смотреть в будущее с надеждой", - заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН.

Он отметил, что в рамках форума на основе консенсуса была принята Бакинская декларация.