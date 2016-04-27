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    ​В Баку завершил работу VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН

    Верховный представитель Альянса цивилизаций: Общество, в котором нет мира, не может развиваться

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась церемония закрытия VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН

    Как сообщает Report, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер, выступая отметил, что форум успешно завершил свою работу и высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в этой связи.

    "На форуме обсуждены вопросы проживания в инклюзивных обществах, пути предотвращение насильственного экстремизма, проведен обмен мнениями", - заявил Аль-Насер, добавив, что подобный форум является "уникальной платформой для диалога".

    "Имеющий сегодня место в Европе мигрантский кризис увеличивает ответственность прессы. Экстремизм и терроризм создают угрозу миру. А общество, в котором нет мира, не может развиваться. И мы должны оказывать нашей молодежи поддержку в этом смысле. И тогда сможем смотреть в будущее с надеждой", - заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН.

    Он отметил, что в рамках форума на основе консенсуса была принята Бакинская декларация. 

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