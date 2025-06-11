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В Баку заложат парк "Узбекистан", в Ташкенте — парк "Азербайджан"

В Баку заложат парк "Узбекистан", в Ташкенте — парк "Азербайджан" 10:32 В Баку планируется создание парка "Узбекистан", а в Ташкенте - парка "Азербайджан".
Внешняя политика
11 июня 2025 г. 11:00
В Баку заложат парк Узбекистан, в Ташкенте — парк Азербайджан

В Баку будет заложен парк "Узбекистан", а в Ташкенте - парк "Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на панельной сессии "Азербайджан - Узбекистан: вектор экономического партнерства", организованной в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, эти парки станут символом дружбы и взаимного уважения между двумя народами: "В начале июня мэр Ташкента, а также мой близкий друг Шавкат Умурзаков совершил рабочий визит в Баку. В рамках этого визита состоялся осмотр участка на территории Белого города, где будет построен парк "Узбекистан"".

Также Абдуллаев сообщил, что ответный визит азербайджанской делегации в Ташкент запланирован на конец этого месяца.

"В ходе визита также будет осмотрена территория, где будет создан парк "Азербайджан". Это станет культурным мостом между двумя столицами", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Özbəkistan” parkı salınacaq

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