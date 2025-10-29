Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Баку впервые обсудят последствия бельгийского колониализма в Африке

    Внешняя политика
    29 октября, 2025
    10:30
    В Баку впервые обсудят последствия бельгийского колониализма в Африке

    В столице Азербайджана 31 октября впервые состоится международная конференция под названием "Бельгийский колониализм: признание и ответственность", посвященная исследованию колониального прошлого Бельгии и его тяжелых последствий, продолжающих сказываться по сей день.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Бакинской инициативной группой (БИГ) и станет первой подобной площадкой в регионе, где будет дана всесторонняя оценка преступлениям бельгийского колониализма.

    В конференции примут участие представители бывших колоний Бельгии - Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, а также дипломаты, эксперты, историки и специалисты в области международного права из восьми стран.

    Главными темами обсуждения станут зверства, совершенные бельгийскими колонизаторами в Африке - массовые убийства, этническое разделение, грабеж культурных ценностей, последствия колониальной политики, продолжающийся неоколониальный контроль над ресурсами африканских государств и необходимость вынесения вопроса о репарациях на международный уровень.

    Накануне конференции, 30 октября, иностранные гости проведут встречи с преподавателями и студентами Бакинского государственного университета, где прочитают лекции на тему "Бельгийский колониализм в Центральной Африке и его последствия, сохраняющиеся до наших дней".

    Отметим, что согласно докладу Рабочей группы ООН по делам лиц африканского происхождения (2019), в период бельгийского колониального правления в Конго, Руанде и Бурунди были убиты около 10 миллионов человек, десятки тысяч - лишены рук, сотни тысяч - принуждены к рабскому труду, а 20 тысяч детей-метисов были насильственно разлучены с семьями и подвергнуты ассимиляции. В документе ООН содержится рекомендация Бельгии создать комиссию правды, открыть архивы и выплатить компенсации пострадавшим народам.

    Bakıda "Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət" adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək
    Baku to host int'l conference "Belgian Colonialism: Acknowledgement and Responsibility"

