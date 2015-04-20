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    В Баку в день выборов президента Казахстана будет действовать избирательный участок

    Участок будет открыт с 7 часов утра до 8 часов вечера

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В связи с внеочередными президентскими выборами в Казахстане 26 апреля в посольстве этой страны в Азербайджане будет действовать избирательный участок.

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, избирательный участок будет открыт с 7 часов утра до 8 часов вечера.

    На выборах смогут принять участие около 200 граждан Казахстана, проживающих в Азербайджане.

    Напомним, что за президентское кресло в Казахстане будут бороться 3 кандидата - действующий президент Нурсултан Назарбаев (партия "Нур Отан"), Тургун Сыздыков (Коммунистическая народная партия Казахстана) и независимый кандидат Абельгази Кусаинов.

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