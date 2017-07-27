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    В Азербайджане в ближайшее время откроется посольство Коста-Рики

    В связи с этим в Баку прибудет временный поверенный в делах Коста-Рики в Азербайджане

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане в ближайшее время откроется посольство Коста-Рики.

    Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, посольство будет открыто вероятнее всего в середине августа.

    В связи с этим в ближайшие дни в Баку должен прибыть временный поверенный в делах Коста-Рики в Азербайджане Хайро Франсиско Лопес Боланьос (Jairo Francisco Lopez Bolanos), который будет заниматься поиском соответствующего помещения для посольства и другими административными вопросами.

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