В Баку на бульваре установлена казахская юрта

На Приморском бульваре Баку установлена казахская юрта.

На Приморском бульваре Баку установлена казахская юрта.

Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, традиционное жилище казахстанских кочевников, установлена в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном возле Бакинского морского вокзала.

В период с 6 по 31 августа 2022 года в юрте будет действовать информационно-туристический центр «Welcome to KZ» и планируются две выставки одна, из которых будет постоянной, а вторая - меняться еженедельно.

На постоянной основе будут представлены стенды о ярких достопримечательностях Казахстана – горнолыжном курорте "Шымбулак" (г.Алматы), космодроме "Байконур", Центре соколиной охоты "Кыран" с живым соколом и возможностью поучаствовать в соколиной охоте в виртуальной реальности, торгово-развлекательный центре Esentai Mall в Алматы, туристических маршрутах авиакомпании "Эйр Астана".

В свою очередь, еженедельно сменяемыми будут стенды о городах Алматы и Шымкент. Алматинская, Туркестанская и Мангыстауская области представят свой туристический потенциал, будут проходить культурные, концертные и развлекательные программы.