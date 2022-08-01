О нас

В Баку на бульваре установлена казахская юрта

В Баку на бульваре установлена казахская юрта На Приморском бульваре Баку установлена казахская юрта.
Внешняя политика
1 августа 2022 г. 14:59
В Баку на бульваре установлена казахская юрта

На Приморском бульваре Баку установлена казахская юрта.

Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, традиционное жилище казахстанских кочевников, установлена в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном возле Бакинского морского вокзала.

В период с 6 по 31 августа 2022 года в юрте будет действовать информационно-туристический центр «Welcome to KZ» и планируются две выставки одна, из которых будет постоянной, а вторая - меняться еженедельно.

На постоянной основе будут представлены стенды о ярких достопримечательностях Казахстана – горнолыжном курорте "Шымбулак" (г.Алматы), космодроме "Байконур", Центре соколиной охоты "Кыран" с живым соколом и возможностью поучаствовать в соколиной охоте в виртуальной реальности, торгово-развлекательный центре Esentai Mall в Алматы, туристических маршрутах авиакомпании "Эйр Астана".

В свою очередь, еженедельно сменяемыми будут стенды о городах Алматы и Шымкент. Алматинская, Туркестанская и Мангыстауская области представят свой туристический потенциал, будут проходить культурные, концертные и развлекательные программы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dənizkənarı bulvarda Qazaxıstan milli alaçığı qurulub
Версия на английском языке Kazakh yurt installed on Baku boulevard

Экслюзивные новости

Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi