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В Баку успешно завершила работу министерская встреча Координационного бюро ДН

В Баку успешно завершила работу министерская встреча Координационного бюро ДН В Баку успешно завершила работу министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 22:56
В Баку успешно завершила работу министерская встреча Координационного бюро ДН

В Баку успешно завершила работу министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

Как передает Report, соответствующий пост размещен в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана.

После обширных дискуссий и решительных усилий на заседании консенсусом были приняты следующие важные документы:

- памятная Декларация к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева;

- итоговый документ;

- Бакинская декларация;

- благодарственное письмо принимающей стране;

- специальная декларация по Олимпийским играм, которые будут проведены в Париже в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qoşulmama Hərəkatı Koordinasiya Bürosunun Nazirlər Toplantısı öz işini uğurla başa vurub

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