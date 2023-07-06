В Баку успешно завершила работу министерская встреча Координационного бюро ДН

В Баку успешно завершила работу министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

В Баку успешно завершила работу министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

Как передает Report , соответствующий пост размещен в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана.

После обширных дискуссий и решительных усилий на заседании консенсусом были приняты следующие важные документы:

- памятная Декларация к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева;

- итоговый документ;

- Бакинская декларация;

- благодарственное письмо принимающей стране;

- специальная декларация по Олимпийским играм, которые будут проведены в Париже в 2024 году.