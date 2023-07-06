В Баку успешно завершила работу министерская встреча Координационного бюро ДН

В Баку успешно завершила работу министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".
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После обширных дискуссий и решительных усилий на заседании консенсусом были приняты следующие важные документы:
- памятная Декларация к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева;
- итоговый документ;
- Бакинская декларация;
- благодарственное письмо принимающей стране;
- специальная декларация по Олимпийским играм, которые будут проведены в Париже в 2024 году.