В Баку участники конференции обсудили конспирологические теории о мусульманах в западных культурах

В Баку в рамках международной конференции по борьбе с исламофобией состоялись панельные обсуждения на тему "Конспирологические теории о мусульманах в западных культурах: теория Великого замещения".

В Баку в рамках международной конференции по борьбе с исламофобией состоялись панельные обсуждения на тему "Конспирологические теории о мусульманах в западных культурах: теория Великого замещения".

Как сообщает Report, основатель и президент Фонда обмена и сотрудничества цивилизаций (США) Мохамед Башар Арафат отметил, что сегодня мир сталкивается с большим количеством вызовов, как, например, война в Украине, напряженность в отношениях между Китаем и США, а также столкновение интересов региональных стран.

В свою очередь представитель Университета Нотр-Дам (США) Ибрахим Муса отметил, что конспиративные теории существовали всегда. Во время пандемии подобные теории существовали по поводу вакцинации, а недавно - касательно землетрясений в Турции и Сирии.

По словам профессора, для борьбы с конспирологическими теориями необходимо обладать соответствующими знаниями и достоверными фактами по этому вопросу.

Старший научный сотрудник Центра мусульмано-христианского взаимопонимания Аль-Валида Университета Джорджтаун Арсалан Ифтихар в свою очередь отметил, что во многих странах существует ошибочная теория, что мусульмане придут с Востока на Запад, чтобы занять их места в обществе.

"Люди порой не видят связь между исламофобией и антисемитизмом", - сказал он.

По словам независимого исследователя из Нидерландов Инеке ван дер Валк, исламофобия является одним из проявлений расизма, а в западном обществе укоренилось множество ошибочных стереотипов: "На Западе ислам и исламизация зачастую ассоциируются с жестокостью и желанием изменить Запад под себя".