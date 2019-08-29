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В Баку стартуют "Дни Индии"

​В Баку стартуют Дни Индии

В Баку пройдут Дни Индии, в рамках которых будет организована выставка индийских товаров.

Как передает Report со ссылкой на посольство Индии в Азербайджане, выставка "Все самое лучшее из Индии" (Best of India) пройдет с 30 августа по 8 сентября в Бакинском дворце спорта (Bakı İdman Sarayı). 

На выставке будет представлена продукция более 40  индийских компаний - чай, рис, специи, домашняя мебель, текстиль и одежда, ювелирные изделия, косметика и др. 

Вход на мероприятие - свободный.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Индией в 2018-м году составил 923 млн долларов. 

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